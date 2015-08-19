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    Слуцкий: «Жаль, что не удержали комфортный счет»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итог прошедшего первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга».

    «В целом наш план работал. Мы планировали играть на контратаках, используя быструю атакующую группу. И даже несмотря на не слишком удачное начало матча, переломили его ход. Сначала не реализовали пенальти, потом всe же сравняли счeт. Тем обиднее проигрывать. Жаль, что не смогли удержать комфортный результат. Но даже это минимальное поражение оставляет нам неплохие шансы по итогам двух встреч».

    Напомним, в итоге армейцы уступили со счетом 1:2.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2015 00:06
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    Комментарии (39)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ПониВод
    1439970832
    забыл написать - коммент оставил - статью закрыл, так что мой коммент коментируйте разве что для своего услаждения - все одно не прочту :) Спортинг - Красавы))))
    Ответить
    OLESOCC
    1439974396
    Опять отскочили!.. Судье спасибо скажите!
    Ответить
    akjaus
    1439974713
    Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев обновил антирекорд Лиги чемпионов, пропустив в 30-м подряд матче турнира
    Ответить
    Зенит 2015
    1439976798
    В общем то отыграться могут. Достаточно 1-0 выиграть, и это коняшкам под силу.
    Ответить
    Зенит 2015
    1439977098
    Чего то я вчера мимо ушей пропустил почему Натхо не играл. Ведь коненегра из итальянского рабства освободили не для того, чтобы пенальти он пробивал. Его задача на спину хворать и с забросов забивать.
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    Ни туп
    1439983982
    ничья - предел мечтаний...
    Ответить
    ПониВод
    1439984110
    Качалка: В целом наш план работал, разгрома мы не допустили. Надеемся на успешное выступление в ЛЕ
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    Пельш 1
    1440010262
    C такой игрой в ЛЧ делать нечего!
    Ответить
    _____MAKC_____
    1440589976
    Сегодня сольют!!!
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    ologreds
    1694997366
    numo439474
    Ответить
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