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    • «Торпедо» Карпина может сыграть против «Спартака» в 1/16 финала Кубка России

    «Торпедо» Карпина может сыграть против «Спартака» в 1/16 финала Кубка России

    Стали известны возможные соперники восьми клубов РФПЛ по матчам 1/16 финала Кубка России.

    В частности, московский «Спартак» за выход в 1/8 финала соревнований может поспорить с армавирским «Торпедо», возглавляемым экс-наставником красно-белых Валерием Карпиным.

    Полностью список возможных оппонентов выглядит следующим образом:

    Соперниками «Спартака», «Локомотива», «Рубина» и «Мордовии» станут победители матчей

    «Металлург» (Липецк) – «Волга» (Нижний Новгород)

    СКА (Ростов-на-Дону) – «Торпедо» (Армавир)

    «Химки» – «Тюмень»

    «Белогорск» (Амурская обл.) – «СКА-Энергия» (Хабаровск)

    Соперники «Ростова», «Урала», «Анжи» и «Крыльев Советов» определятся в противостояниях

    «Псков-747» – «Тосно» (Ленинградская область)

    «Тамбов» – «Арсенал» (Тула)

    «Сокол» (Саратов) – «Газовик» (Оренбург)

    «Динамо» (Барнаул) – «Енисей» (Красноярск)

    Источник: «Советский спорт»

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    18.08.2015 21:13
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    Комментарии (4)
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    zanuda
    1439932044
    Пусть сначала Ростовских пройдут!!!
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    Артемка30
    1439963447
    Чтобы кого то проходить нужно забивать голы, а с этим пока проблемы
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    ologreds
    1694997368
    numo439460
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