Газзаев: «Развитие «Спартака» при Аленичеве идет правильно»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев, завоевавший с армейцами Кубок УЕФА в 2005 году, в преддверии нового матча со «Спортингом» прокомментировал «рекорд» Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов и дерби со «Спартаком», в котором ЦСКА удалось одержать победу (2:1).

Серия Акинфеева в Лиге чемпионов? Надо вспомнить последний матч со «Спартаком», в котором Игорь спас команду. Победу в этой игре в большой степени обеспечил именно Игорь. О Лиге чемпионов разговор отдельный. Там другой уровень!

Самоотдача запредельная – первое. Второе – уровень исполнительского мастерства, третье – уровень тактического оснащения и четвертое – высочайшая мотивация. Весь мир смотрел матч «Челси» – «Манчестер Сити», высочайший уровень! И таких матчей в английской лиге много, они есть практически в каждом туре.

– Как смотрелось в этом плане наше дерби?

– В плане качества игры было много ошибок, особенно в первом тайме. Но в целом на фоне остальных матчей игра смотрелась, антураж отличный. Хотел бы отметить выдающуюся игру Акинфеева.

– Как вам Думбия в дерби?

– По одной игре давать оценки сложно. Не могу сказать, готов ли он функционально к матчам Лиги чемпионов. Но очевидно, что с каждым днем он будет только прибавлять. Но бесспорно, что в нашем чемпионате Сейду – один из лучших форвардов. К сожалению, он этого не показал в итальянском чемпионате.

– Почему, как считаете?

– То ли уровень мастерства не позволил, то ли были какие-либо проблемы. Наверное, ЦСКА – просто его команда, где он хорошо адаптировался с самого начала.

– Много позитива в оценке «Спартака». Команда возрождается?

– Видно, что рисунок совсем другой. И я хочу сказать добрые слова в адрес Аленичева. Дмитрий прошел хорошие этапы становления, начал с КФК, вывел команду во вторую, потом в первую и премьер-лигу. Профессиональный тренер должен пройти все этапы.

И развитие, и становление Аленичева как главного тренера идет правильно. И видно по игре «Спартака», чего хочет тренер, какой футбол должна показывать команда. Да, не все получается, но это – только начало.

Нужно дать возможность продолжать, чтобы не менял стратегическую линию. Видно, что изменения есть и они положительные. Развитие команды идет правильно, – сказал Газзаев.