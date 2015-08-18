Дьяков: «Я давно хотел перейти в топ-клуб»

Защитник «Динамо» Виталий Дьяков, в межсезонье перебравшийся в Москву из «Ростова», подвел первые итоги своего пребывания в стане бело-голубых.

– С ростовским климатом непросто было прощаться?

– Конечно, погода в Ростове лучше, но это второстепенный фактор. Самое главное – команда. Я давно хотел перейти в топ-клуб, выступать на новом уровне. Это большой шаг вперед для меня, поэтому никаких сомнений в переходе не было. А погода – это мелочи.

– Когда в «Динамо» ждать твоего первого гола?

– Моя прямая обязанность – хорошо играть в защите. Но если удастся еще и забивать, будет совсем хорошо. Думаю, шансы будут. Сам хочу отличиться как можно скорее.

– Навыки бомбардира – это не из детства ли?

– Так и есть. Я всегда в детстве играл в полузащите, ближе к атаке. Переход на позицию защитника произошел только в 17 лет, но навыки игры у чужих ворот сохранились. В «Ростове» за три с половиной года забил 13 голов, считаю, неплохой показатель для игрока моего амплуа.

– Как дался переход в «Динамо», встретил ли здесь знакомых?

– Самое сложное – это неопределенность, связанная с перестановками в клубе. Я не понимал – в «Динамо» я или нет. К счастью, все в итоге разрешилось. В коллективе же приняли хорошо. Кого-то, как Ионова и Козлова, знал по сборной, уже в «Динамо» сошлись с другим новичком команды Сосниным.

– «Динамо» играло хорошо, но очки на старте давались с трудом. Нервировало?

– Конечно, всегда хочется побеждать. К игре с «Уралом» должны подойти в хорошем эмоциональном состоянии, – сказал Дьяков.