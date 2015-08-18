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    Дьяков: «Я давно хотел перейти в топ-клуб»

    Защитник «Динамо» Виталий Дьяков, в межсезонье перебравшийся в Москву из «Ростова», подвел первые итоги своего пребывания в стане бело-голубых.

    С ростовским климатом непросто было прощаться?

    – Конечно, погода в Ростове лучше, но это второстепенный фактор. Самое главное – команда. Я давно хотел перейти в топ-клуб, выступать на новом уровне. Это большой шаг вперед для меня, поэтому никаких сомнений в переходе не было. А погода – это мелочи.

    Когда в «Динамо» ждать твоего первого гола?

    – Моя прямая обязанность – хорошо играть в защите. Но если удастся еще и забивать, будет совсем хорошо. Думаю, шансы будут. Сам хочу отличиться как можно скорее.

    Навыки бомбардира – это не из детства ли?

    – Так и есть. Я всегда в детстве играл в полузащите, ближе к атаке. Переход на позицию защитника произошел только в 17 лет, но навыки игры у чужих ворот сохранились. В «Ростове» за три с половиной года забил 13 голов, считаю, неплохой показатель для игрока моего амплуа.

    Как дался переход в «Динамо», встретил ли здесь знакомых?

    – Самое сложное – это неопределенность, связанная с перестановками в клубе. Я не понимал – в «Динамо» я или нет. К счастью, все в итоге разрешилось. В коллективе же приняли хорошо. Кого-то, как Ионова и Козлова, знал по сборной, уже в «Динамо» сошлись с другим новичком команды Сосниным.

    «Динамо» играло хорошо, но очки на старте давались с трудом. Нервировало?

    – Конечно, всегда хочется побеждать. К игре с «Уралом» должны подойти в хорошем эмоциональном состоянии, – сказал Дьяков.

    Источник: Sports.ru

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    18.08.2015 17:27
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    Комментарии (6)
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    Алёша Мясной
    1439908656
    ЕСЛИ ТЫ ХОТЕЛ В ТОП, ТО ТЫ ОШИБЬСЯ ЧУВАК
    Ответить
    dguda
    1439908908
    Виталик, посмотрим к концу сезона, тогда и поговорим.
    Ответить
    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1439916195
    ТОП КЛУБ???? да динамо болото из молодых и сбитых уже летчиков.ДЬЯКОВ видно интервью давал в апреле
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    MaxSpartakM
    1440006771
    Скорее топ мани, чем топ клуб!!! Удачи
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    ologreds
    1694997370
    numo439437
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