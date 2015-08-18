Семин: «Не верю в историю с пьяным дебошем игроков «Анжи»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин подтвердил, что часть игроков действительно летела утренним рейсом из Перми в Москву, но выразил сомнение в реальности пьяного дебоша, в котором футболистов клуба обвиняют пассажиры.

«На следующий день после матча с «Амкаром» у команды был выходной. Большинство игроков отправилось чартерным рейсом в Махачкалу, я же вместе с руководителями клуба и частью футболистов полетел в Москву утренним шестичасовым рейсом. Небольшая группа игроков отправилась также в столицу, но позднее. Наш рейс прошел спокойно, без каких-либо инцидентов. О так называемом дебоше, я узнал из прессы, но то, что сейчас пишут, мне кажется странным.

Российские авиакомпании, а в особенности «Аэрофлот», установили жесткие правила полетов, и если бы наши игроки вели себя неадекватно, их просто не пустили бы в самолет или же потом строго наказали. Известны же случаи, когда из-за вызывающего поведения во время полета даже депутатов сажали в тюрьму. А тут футболисты, обычные пассажиры, и я уверен: если бы они действительно дебоширили, к ним были бы применены самые строгие меры. И потому во всю эту историю не верю, и тем более не собираюсь в ней разбираться – я не следователь», – заявил Семин.