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    Семин: «Не верю в историю с пьяным дебошем игроков «Анжи»

    Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин подтвердил, что часть игроков действительно летела утренним рейсом из Перми в Москву, но выразил сомнение в реальности пьяного дебоша, в котором футболистов клуба обвиняют пассажиры.

    «На следующий день после матча с «Амкаром» у команды был выходной. Большинство игроков отправилось чартерным рейсом в Махачкалу, я же вместе с руководителями клуба и частью футболистов полетел в Москву утренним шестичасовым рейсом. Небольшая группа игроков отправилась также в столицу, но позднее. Наш рейс прошел спокойно, без каких-либо инцидентов. О так называемом дебоше, я узнал из прессы, но то, что сейчас пишут, мне кажется странным.

    Российские авиакомпании, а в особенности «Аэрофлот», установили жесткие правила полетов, и если бы наши игроки вели себя неадекватно, их просто не пустили бы в самолет или же потом строго наказали. Известны же случаи, когда из-за вызывающего поведения во время полета даже депутатов сажали в тюрьму. А тут футболисты, обычные пассажиры, и я уверен: если бы они действительно дебоширили, к ним были бы применены самые строгие меры. И потому во всю эту историю не верю, и тем более не собираюсь в ней разбираться – я не следователь», – заявил Семин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2015 14:55
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Real Madrid 25
    1439899621
    Красава Семин , разрулил ситуацию!
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    Ele13
    1439901401
    В нашем чемпионате в последнее время крутятся одни кандалы. Хватит уже, нужно сосредоточиться на футболе. Удачи Юрий Павлович!
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    Willian05
    1439903099
    Я тоже не верю, журналистам лишь бы найти почву конфликта чтобы люди обсуждали это
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    rtm Solncedar
    1439913807
    Противоположные точки зрения на один и тот же эпизод. Кто то хочет потопить Анжи? Профессионалы спортсмены в разгар сезона напиваться до чёртиков, а потом нести запредельные нагрузки. СВЕРХЧЕЛОВЕКИ прям. Х.З. Ладно, не наши проблемы. Со своими "тараканами" разобраться бы.
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    Jakson Soccer
    1439914669
    но отпраздновали парни удачное начало сезона, ну и ладно)
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    Антибиотик
    1439916833
    Вот журналюги, везде лезут!
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    ologreds
    1694997370
    numo439425
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