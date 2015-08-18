Жезуш: «Шансы соперников на выход в групповой этап равны»

Главный тренер «Спортинга» Жорж Жезуш оценил шансы его команды и ЦСКА на выход в групповой этап Лиги чемпионов. Специалист считает, что фаворита в данном противостоянии нет.

«Нам противостоит лидер чемпионата России, который уже сыграл пять туров в новом сезоне. Так что у армейцев нет проблем с игровой практикой, а вот мы не можем похвастать подобным. В прошлом я уже уступал представителям России, но и обыгрывал их чемпиона «Зенит». ЦСКА, конечно же, очень силен. Но наша команда все время прогрессирует, улучшается взаимопонимание между футболистами, они начинают все лучше понимать мои требования. Я полагаю, что у соперников примерно равные шансы на выход в групповой этап», – сказал Жезуш.