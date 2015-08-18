РФС обязал «Кубань» рассчитаться с «Локомотивом» за трансфер Ткачева

Палата по разрешению споров РФС обязала краснодарскую «Кубань» выплатить московскому «Локомотиву» задолженность по трансферу полузащитника Сергея Ткачева. Футболист подписал с «Кубанью» контракт сроком на три года в июле. В весенней части чемпионата России в сезоне-2014/15 Ткачев выступал в «Кубани» на правах аренды из «Локомотива».

«Удовлетворить заявление ЗАО «ФК «Локомотив» (г. Москва) в отношении НАО «ФК «Кубань» (г. Краснодар) о выплате задолженности по трансферной выплате за переход футболиста-профессионала Ткачева С. А. частично. Обязать НАО «ФК «Кубань» (г. Краснодар) выплатить ЗАО «ФК «Локомотив» (г. Москва) задолженность по трансферной выплате и проценты за задержку трансферной выплаты», – сообщает официальный сайт РФС.