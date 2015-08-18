Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Прюдомм: «В спорте не всегда побеждает фаворит»

    Главный тренер «Брюгге» Мишель Прюдомм поделился мнением о предстоящем противостоянии с «Манчестер Юнайтед» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Специалист отметил, что в спорте не всегда фаворит обыгрывает аутсайдера

    «Естественно, шансы «Юнайтед» на общую победу выше. Но в английском футболе особенно часто бывают ситуации, когда аутсайдер обыгрывает фаворита. В английских кубках такое происходит сплошь и рядом. Нужно просто воспользоваться своими шансами, попытаться показать свой лучший футбол. Посмотрим, что в итоге получится.

    Несомненно, давление сейчас испытывает наш соперник, поскольку все ждут от него победы над «Брюгге». Мы хорошо знакомы с подобным, бельгийские журналисты убеждены, что «Брюгге» всегда должен выигрывать.

    Лишь в матчах с клубами калибра «МЮ», «Барселоны» или «Реала» они говорят: «Ну, хорошо, здесь уже вы аутсайдеры», — отметил Прюдомм.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2015 11:11
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Rizvan_05
    1439894356
    Сравнил Лигу Чемпионов с Кубком Англии, где все топ клубы выставляют на игру молодежь.
    Ответить
    ologreds
    1694997372
    numo439404
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+