Ван Гаал: «Матчи Лиги чемпионов простыми не бывают»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал в преддверии матчей плей-офф квалификации Лиги чемипонов сказал, что ожидает двух тяжелых игр с бельгийским «Брюгге». Наставник маннкунианцев отметил, что цель команды – выход в групповой этап турнира.

«На нас оказывается большое давление, потому что наша цель – выход в групповой раунд Лиги чемпионов УЕФА. Арсен Венгер говорил об этом в прошлом году – такие матчи всегда очень тяжелые. В нашем случае, думаю, они будут еще сложнее, ведь в соперники нам попался «Брюгге». Эта команда, полагаю, очень хорошо защищается. Они также умеют атаковать, так что поединок будет не из простых. Поэтому и давление такое высокое», – сказал ван Гаал.