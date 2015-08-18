Текстовая трансляция матча «Спортинг» – ЦСКА – на «Бомбардире»

Спустя десять лет ЦСКА возвращается на «Жозе Алваладе», где одержал самую значимую в истории команды победу над «Спортингом» в финальном матче Кубка УЕФА. Однако, жить воспоминаниями сегодня армейцам бесполезно. Обе команды достаточно сильны, чтобы играть в групповом этапе Лиги чемпионов, но место там найдется только для одного из соперников. Все прекрасно понимают, что возможное непопадание в главный клубный турнир Европы не только скажется на финансовом состоянии команды, но и уже смажет общие впечатления от сезона, который только начинается.

В Лиссабоне ЦСКА постарается сделать задел перед ответным матчем в Химках и продолжить приятную традицию для российских клубов, которые во всех трех встречах обыгрывали «Спортинг» на его поле.

«Бомбадир» предлагает вам текстовую трансляцию интересного матча. Комментировать для вас игру будет Ерофеев Андрей, начало встречи – в 21:45 мск.