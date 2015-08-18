Тошич: «На данный момент мы сильнее «Спартака»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич от метил высокое внутреннее напряжение встречи 5-го тура РФПЛ со «Спартаком» .Также игрок отметил, что на данный момент армейцы сильнее своего принципиального соперника.

«На поле меня тоже не покидало ощущение, что игра очень качественная. А потом мне звонили друзья, и тоже делились восхищением от этого матча. Со «Спартаком» всегда тяжело. Так было даже в том матче, когда мы выиграли 4:0. Это главное российское дерби, поэтому статус его напряжения очень высок. Но на данный момент, как бы то ни было, ЦСКА сильнее, чем «Спартак».



Главное, что сейчас я чувствую себя отлично, у меня ничего не болит. А в такой ситуации я могу показывать свой лучший футбол. Но я знаю свои качества и понимаю, что могу играть намного сильней. Буду работать и стараться, чтобы еще прибавить. И чтобы ЦСКА побеждал и дальше», – сказал Тошич.