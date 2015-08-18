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    Тошич: «На данный момент мы сильнее «Спартака»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич от метил высокое внутреннее напряжение встречи 5-го тура РФПЛ со «Спартаком» .Также игрок отметил, что на данный момент армейцы сильнее своего принципиального соперника.

    «На поле меня тоже не покидало ощущение, что игра очень качественная. А потом мне звонили друзья, и тоже делились восхищением от этого матча. Со «Спартаком» всегда тяжело. Так было даже в том матче, когда мы выиграли 4:0. Это главное российское дерби, поэтому статус его напряжения очень высок. Но на данный момент, как бы то ни было, ЦСКА сильнее, чем «Спартак».

    Главное, что сейчас я чувствую себя отлично, у меня ничего не болит. А в такой ситуации я могу показывать свой лучший футбол. Но я знаю свои качества и понимаю, что могу играть намного сильней. Буду работать и стараться, чтобы еще прибавить. И чтобы ЦСКА побеждал и дальше», – сказал Тошич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.08.2015 09:40
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    piper65
    1439880302
    на данный момент - да, сильнее. но если мы так будем играть и дальше, то преимущество ЦСКА ненадолго
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    JendosParavoz
    1439884368
    Все по делу. Зоран, прибавляй!
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1439890871
    Согласен.Победителей не судят.Но Зоран, ответка послует, даже не сомневайся.Жаль ,Спартак свое не забил, так бы немного по-другому тер бы нам счас
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    ologreds
    1694997372
    numo439395
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