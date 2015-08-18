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    • Гаврилов: «Ожидать серьезного прогресса от «Спартака» сложно»

    Гаврилов: «Ожидать серьезного прогресса от «Спартака» сложно»

    Легенда московского «Спартака», заслуженный мастер спорта Юрий Гаврилов поделился мнением о игре команды Дмитрия Аленичева.Специалист считает, что с нынешним составом ожидать большого прогресса в игре команды не следует.

    «Смотрите, «Спартак» в пяти турах забил семь мячей и уже стали раздаваться хвалебные отзывы – мол, атака команды в действии, осталось только наладить оборону, и все пойдет, как по маслу. Очень в этом сомневаюсь! Команда и в атаке выглядит не очень убедительно.

    Я могу сказать одно – за тренером всегда стоит результат. Будет он, значит, все станут говорить: «Ох, вот Аленичева позвали, и «Спартак» играет». А если не будет результата, что тогда? Вот, скажем, Унаи Эмери ничего не мог со «Спартаком» поделать, а в «Севилье» у него все в порядке! Нормально? Вот и думаешь, кто тренер – Аленичев или «тренеришка» Эмери?

    Все надеются, что «Спартак» вот-вот возродится. Как же, вместе с Аленичевым пришли Ананко, Титов – вот они сейчас «Спартак» возродят! Так и хочется сказать: «Ребята, да вы не тешьте себя этими надеждами и не стройте иллюзий». Допустим, назначат сейчас меня главным тренером или незабвенного Федора Черенкова. Вот мы с ним вдвоем возглавим «Спартак». И что? Тут же пойдут разговоры – ух ты, пришел Гаврилов, пришел Черенков, сейчас все будет нормально. Да, нет, ребята, не бывает такого. В команде должны быть исполнители. А в «Спартаке» они остались практически прежние и их возможности мы все, кто разбирается в футболе, прекрасно знаем, а значит ждать от них какого-то серьезного прогресса трудно», – сказал Гаврилов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2015 08:23
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    морозз
    1439884751
    Иногда бывает что футболист раскрывает в себе новые возможности и это происходит когда он чувствует, что ему доверяют и ждут прогресса! Речь Гаврилова понятна и в чём то правильна, но всегда есть исключения из правил!
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    10al7
    1439885582
    при Аленичеве команда играет и на эту игру приятно смотреть, а при Якине мучалась, вот в чём разница. Те же исполнители, но под ту тактику они не подходили, а под эту подходят больше, вот в чём разница. 7 мячей за 5 матчей, но сколько моментов в каждом матче! Да и это первый сезон (тьфу тьфу) без массового количества травм, в предыдущих сезонах я не помню матчей, в котоорых выходил оптимальный состав. Обо всём этом Гаврилов забыл сказать.
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    Krasnodar 123
    1439889830
    ГАВРИЛА!
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    vyacheslaff
    1439892323
    Очучение, что ЮГ застрял во времени. Пол состава изменилось основного по сравнению с прошлым сезоном...
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    Niepel
    1439899316
    Гаврилов -уважаемый человек в футболе. Но сдвиги в игре "Спартака" в лучшую сторону видны всем. Игра у "Спартака" возрождается!
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    proеzd2
    1439901451
    во многом согласен,Зе чёт совсем ни какой .
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    Диктор
    1439905404
    Да кто бы что ни говорил бы-сейчас Спартак играет так что приятно смотреть-а верить или нет это дело каждого.
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    morozoff2015.morozov
    1439905751
    Полностью согласен с Гавриловым,только Промес и Широков игроки приличного уровня,остальные просто шлак,уровень ФНЛ
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    FCSM 06
    1439907854
    если оставят работать на 2-3 года ,результат будет
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    ologreds
    1694997372
    numo439388
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