Гаврилов: «Ожидать серьезного прогресса от «Спартака» сложно»

Легенда московского «Спартака», заслуженный мастер спорта Юрий Гаврилов поделился мнением о игре команды Дмитрия Аленичева.Специалист считает, что с нынешним составом ожидать большого прогресса в игре команды не следует.

«Смотрите, «Спартак» в пяти турах забил семь мячей и уже стали раздаваться хвалебные отзывы – мол, атака команды в действии, осталось только наладить оборону, и все пойдет, как по маслу. Очень в этом сомневаюсь! Команда и в атаке выглядит не очень убедительно.

Я могу сказать одно – за тренером всегда стоит результат. Будет он, значит, все станут говорить: «Ох, вот Аленичева позвали, и «Спартак» играет». А если не будет результата, что тогда? Вот, скажем, Унаи Эмери ничего не мог со «Спартаком» поделать, а в «Севилье» у него все в порядке! Нормально? Вот и думаешь, кто тренер – Аленичев или «тренеришка» Эмери?

Все надеются, что «Спартак» вот-вот возродится. Как же, вместе с Аленичевым пришли Ананко, Титов – вот они сейчас «Спартак» возродят! Так и хочется сказать: «Ребята, да вы не тешьте себя этими надеждами и не стройте иллюзий». Допустим, назначат сейчас меня главным тренером или незабвенного Федора Черенкова. Вот мы с ним вдвоем возглавим «Спартак». И что? Тут же пойдут разговоры – ух ты, пришел Гаврилов, пришел Черенков, сейчас все будет нормально. Да, нет, ребята, не бывает такого. В команде должны быть исполнители. А в «Спартаке» они остались практически прежние и их возможности мы все, кто разбирается в футболе, прекрасно знаем, а значит ждать от них какого-то серьезного прогресса трудно», – сказал Гаврилов.