Бенитес: «Барселона» — ориентир для «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес рассказал, как именно будет играть его команда в новом сезоне.

«В Испании хватает сильных команд — это не только «Барселона», но и «Атлетико», «Валенсия», «Севилья». Но «Барселона» — действующий чемпион и ориентир для нас, это правда. Если мы контролируем мяч в матчах с ними, они мучаются, потому что привыкли сами владеть мячом. Если нет — нужна хорошая организация игры, чтобы отобрать у каталонцев мяч.



Я знаю, чего хотят болельщики, — красивого футбола и побед. Мы хотим играть в атакующий футбол и делать это хорошо. Сам не люблю, когда матч заканчивается со счетом 0:0», — заявил Бенитес.