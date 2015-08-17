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    Жезуш: «Я выигрывал у русских, в частности, у «Зенита»

    Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш перед матчем 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов вспомнил историю встреч с российскими командами.

    – У нас есть полное представление о ЦСКА. Это хорошая, качественная, быстрая команда. Игра будет трудной. Мы в курсе, что в чемпионате России ЦСКА выиграл пять стартовых матчей из пяти, единолично лидирует в таблице и вошел в хороший ритм. «Спортинг» же только вступает в сезон. Тем не менее, мы надеемся на успешное выступление и активную поддержку болельщиков.

    – У «Спортинга» не лучшая история встреч с российскими командами. Как думаете, удастся ли исправить ситуацию?

    – Статистика действительно не самая удачная. Мои команды тоже играли с ними с переменным успехом. Однако не забывайте: я выигрывал у русских. В частности, у «Зенита». Меня радует, что моя новая команда прогрессирует от тренировки к тренировке. Мы пробуем разные модели игры.

    – Первый матч играете дома, а не на выезде – это хорошо или плохо?

    – Трудно сказать. Ясно одно: нам важно победить – как с финансовой, так и со спортивной точек зрения. Понимаю, что у ЦСКА такие же намерения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2015 21:40
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    Комментарии (4)
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    and_2303
    1439837257
    ну выиграл один матч и проиграл также в принципе,так что нечем тебе Жезуш хвалиться
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    Спартак-воин
    1439838567
    да вафля этот спортинг...конягам с таким лошьём сильно повезло.
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    ologreds
    1694997374
    numo439352
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