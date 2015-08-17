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    Рамос: «В другом месте я бы мог зарабатывать больше»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос, продливший сегодня свой контракт с мадридским клубом, заявил, что остается в стане «сливочных» не из-за денег.

    «Откровенно говоря, если бы все упиралось в деньги, я бы не остался. В другом месте я бы мог зарабатывать больше. Вопрос денег тут не стоял, нам нужно было согласовать личные и профессиональные моменты.

    Я не был доволен некоторыми моментами, но я никогда не говорил, что хочу уйти. А экономический вопрос мы с Флорентино Пересом уладили за пять минут. У нас были другие темы для разговора. Я не собираюсь говорить о деньгах. Они меня никогда не мотивировали. Для меня главное – семья и благополучие», – сказал Рамос.

    Напомним, что в июле Рамоса активно сватали в «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Sports.ru

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    17.08.2015 20:34
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