Рамос: «В другом месте я бы мог зарабатывать больше»

Защитник «Реала» Серхио Рамос, продливший сегодня свой контракт с мадридским клубом, заявил, что остается в стане «сливочных» не из-за денег.

«Откровенно говоря, если бы все упиралось в деньги, я бы не остался. В другом месте я бы мог зарабатывать больше. Вопрос денег тут не стоял, нам нужно было согласовать личные и профессиональные моменты.

Я не был доволен некоторыми моментами, но я никогда не говорил, что хочу уйти. А экономический вопрос мы с Флорентино Пересом уладили за пять минут. У нас были другие темы для разговора. Я не собираюсь говорить о деньгах. Они меня никогда не мотивировали. Для меня главное – семья и благополучие», – сказал Рамос.

Напомним, что в июле Рамоса активно сватали в «Манчестер Юнайтед».