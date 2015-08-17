Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Маньяков: «Я бы посмотрел на тех, кто критикует Аленичева, когда бы они оказались в Туле»

    Маньяков: «Я бы посмотрел на тех, кто критикует Аленичева, когда бы они оказались в Туле»

    Бывший спортивный директор тульского «Арсенала» Александр Маньяков дал оценку работе главного тренера Дмитрия Аленичева, который теперь возглавляет московский «Спартак».

    «Было видно, что для Аленичева это новая страница в тренерской биографии, и он учился уже по ходу турнира. Теперь же за его плечами есть год работы в элите российского футбола. Пускай сейчас многие ехидничают, что, мол, зрелищная команда не особо много забивала. Я бы посмотрел на тех специалистов, которые такое говорят, когда бы они оказались в Туле. Думаю, что нам просто не хватило одного человека впереди, чтобы все сложилось несколько иначе. Сейчас в «Спартаке» у Аленичева должно все быть хорошо.

    Аленичев говорил еще зимой, что если не будет никаких подвижек в позитивном направлении в «Арсенале», то он будет рассматривать другие варианты трудоустройства. В итоге его позвал «Спартак». Также было предложение от одного из клубов из бывшего СССР. Конечно, ему хотелось бы какие-то финансовых вливаний, чтобы реализовать свои амбиции.

    Не думаю, что Аленичев остался бы в «Арсенале», если бы команда сохранила прописку в Премьер-лиге. У него была договоренность с руководством, что если поступает предложение от «Спартака», то его без проблем отпускают в Москву. Понятно, что от таких вариантов просто не отказываются», – заключил Маньяков.

    Полная версия интервью доступна по ссылке

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2015 19:27
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Flame2045
    1439843585
    у арсенала не людей.а бюджета не хватило....
    Ответить
    ologreds
    1694997376
    numo439338
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+