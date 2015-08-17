ФНЛ. «Тосно» уступило «Газовику», «Тюмень» не справилась с «Факелом»

В очередном матче 7-го тура ФНЛ «Тосно» продолжило терять очки и шансы вновь побороться за выход в Премьер-лигу, на этот раз преградой для команды из Ленинградской области стал оренбургский «Газовик», возглавляющий чемпионат. В параллельном матче «Факел» сумел нанести поражение «Тюмени».

Первенство ФНЛ. 7-й тур

Газовик (Оренбург) - Тосно - 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 — Маркелов, 42; 2:0 — Маркелов, 45; 3:0 — Андреев, 50; 3:1 — Ильин, 90.

Тюмень - Факел (Воронеж) - 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 — Шахов, 24; 1:1 — Кленкин, 32; 1:2 — Альшин, 49.