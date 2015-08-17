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    • Головин верит в успех ЦСКА в противостоянии со «Спортингом»

    Головин верит в успех ЦСКА в противостоянии со «Спортингом»

    Полузащитник столичного ЦСКА Александр Головин в преддверии первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Спортинга» сказал, что красно-синие сильнее своего соперника.

    – Уже справился с предматчевым волнением, которое окружает молодого футболиста?

    – Уже нет такого, – сообщил Головин. – Раньше было, волновался немного. Сейчас все прошло.

    – Кого из игроков своего амплуа отметишь, у кого есть чему поучиться?

    – Больше всего, думаю, у Тошича и Еременко, у них все отточено.

    – Как оцениваешь шансы со «Спортингом»?

    – Думаю, шансы у нас равны. Мне кажется, что мы где-то и посильнее. Было бы неплохо победить с минимальным счетом.

    Источник: Бобсоккер

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    17.08.2015 18:51
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    бомбардирушка
    1439828261
    верим в победу !!!!!!!
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    BDA81
    1439837413
    ню,ню. смотрите свои любимые 0:4 не получите.
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    ologreds
    1694997376
    numo439335
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