Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Рамос: «Быть игроком «Реала» – это привилегия»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о продлении контракта с «королевским клубом». Сегодня было объявлено о продлении соглашения игрока с клубом до 2020 года.

    «Как я сказал на своем представлении 10 лет назад, быть частью этого клуба – это мечта, и я хотел бы находиться в «Реале» так долго, как только можно.Быть игроком «Реала» – это честь, это привилегия, обязательство и ответственность.

    У меня по-прежнему есть энтузиазм, искренность и честь. Мое сердце всегда было здесь, и я не могу быть счастливее где-то, кроме «Реала», – сказал Рамос.

    Источник: ФК «Реал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2015 16:33
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    vzz
    1439822427
    molodec
    Ответить
    Protosser
    1439823673
    "... если он дает десятку в год"
    Ответить
    zuhriddin
    1439836489
    krasavchik prosto!
    Ответить
    ologreds
    1694997378
    numo439318
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+