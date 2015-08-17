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    Иванович: «Мы играем под колоссальным давлением»

    Защитник «Челси» Бранислав Иванович рассказал, что его команде этот сезон придется провести под колоссальным давлением. Игрок считает, что «аристократам» по силам отыграть пятиочковый отрыв от лидеров.

    «Честно говоря, мы понимали, что это будет другой сезон. В прошлом году мы выиграли титул, поэтому мы играем под колоссальным давлением. Нам нужно к этому привикнуть. Нам нужно забыть прошлый сезон и начать думать о наборе очков в сезоне этом.

    Вчера мы не смогли играть с «Сити» на равных, и дело в нас. Не беспокоит ли нас пятиочковый отрыв от лидеров? Не думаю. На данный момент он выглядит большим – пять очков после двух матчей, но мы можем исправиться», – сказал Иванович.

    Источник: Sports.ru

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    17.08.2015 14:52
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    da pravi'no Ivan
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    ologreds
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