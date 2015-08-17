Хомуха назначен старшим тренером молодежной сборной России

РФС объявил о назначении Дмитрия Хомухи старшим тренером молодежной сборной России. Контракт со специалистом подписан до конца отборочного цикла Чемпионата Европы-2017.

«Российский футбольный союз принял решение назначить Дмитрия Ивановича Хомуху старшим тренером молодежной сборной России. Это очень перспективный специалист, который успешно работал с юношеской сборной (игроки 1996 года рождения), завоевавшей золотые и серебряные медали первенств Европы. Он хорошо знаком с кругом кандидатов в команду, поэтому выбор считаю вполне закономерным и логичным. Желаю Дмитрию Хомухе и его тренерскому штабу успехов в работе с молодежной сборной России. Также хотел бы поблагодарить Николая Писарева, который возглавлял команду в течение двух отборочных циклов, добился с ней права выступить на Чемпионате Европы 2013 года в Израиле. Николай Николаевич продолжит работу в качестве спортивного директора РФС», – прокомментировал назначение первый вице-президент РФС Никита Симонян.

Дмитрий Хомуха поблагодарил РФС за назначение и представил тренерский штабо команды, а также рассказал о планах сборной.

«Благодарю руководителей РФС за доверие и предложение возглавить молодежную сборную России. Для меня оно очень почетно и ответственно. Со своей стороны постараемся сделать все для того, чтобы добиться поставленных целей и прежде всего завоевать путевку на Чемпионат Европы 2017 года. Соперники по отборочной группе у нас очень серьезные – Германия, Австрия, Финляндия… Но нам не впервые решать серьезные задачи, поэтому мы к ним готовы. Что касается тренерского штаба, то в нем будут представлены все те люди, которые помогали мне в юношеской сборной России. Речь идет о Владимире Скокове, Николае Кочешкове, Алексее Орлове. 4 сентября нам предстоит первый отборочный матч ЕВРО-2017 в Финляндии, соответственно команда соберется 31 августа и уже 2 сентября вылетит в Котку, где пройдет встреча. 8 сентября – второй поединок в Австрии», – сказал Хомуха.