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    • Хомуха назначен старшим тренером молодежной сборной России

    Хомуха назначен старшим тренером молодежной сборной России

    РФС объявил о назначении Дмитрия Хомухи старшим тренером молодежной сборной России. Контракт со специалистом подписан до конца отборочного цикла Чемпионата Европы-2017.

    «Российский футбольный союз принял решение назначить Дмитрия Ивановича Хомуху старшим тренером молодежной сборной России. Это очень перспективный специалист, который успешно работал с юношеской сборной (игроки 1996 года рождения), завоевавшей золотые и серебряные медали первенств Европы. Он хорошо знаком с кругом кандидатов в команду, поэтому выбор считаю вполне закономерным и логичным. Желаю Дмитрию Хомухе и его тренерскому штабу успехов в работе с молодежной сборной России. Также хотел бы поблагодарить Николая Писарева, который возглавлял команду в течение двух отборочных циклов, добился с ней права выступить на Чемпионате Европы 2013 года в Израиле. Николай Николаевич продолжит работу в качестве спортивного директора РФС», – прокомментировал назначение первый вице-президент РФС Никита Симонян.

    Дмитрий Хомуха поблагодарил РФС за назначение и представил тренерский штабо команды, а также рассказал о планах сборной.

    «Благодарю руководителей РФС за доверие и предложение возглавить молодежную сборную России. Для меня оно очень почетно и ответственно. Со своей стороны постараемся сделать все для того, чтобы добиться поставленных целей и прежде всего завоевать путевку на Чемпионат Европы 2017 года. Соперники по отборочной группе у нас очень серьезные – Германия, Австрия, Финляндия… Но нам не впервые решать серьезные задачи, поэтому мы к ним готовы. Что касается тренерского штаба, то в нем будут представлены все те люди, которые помогали мне в юношеской сборной России. Речь идет о Владимире Скокове, Николае Кочешкове, Алексее Орлове. 4 сентября нам предстоит первый отборочный матч ЕВРО-2017 в Финляндии, соответственно команда соберется 31 августа и уже 2 сентября вылетит в Котку, где пройдет встреча. 8 сентября – второй поединок в Австрии», – сказал Хомуха.

    Источник: РФС

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    17.08.2015 14:09
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    Комментарии (4)
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    Garrincha58
    1439813836
    толку то игроков нет назначай хоть Хоттабыча
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    Saint7
    1439813907
    Логично! Удачи на новом поприще!!!
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    Ele13
    1439816504
    Правильное решение. Хомуха умеет развивать молодых. Удачи!
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    ologreds
    1694997378
    numo439302
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