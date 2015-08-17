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    Моуринью: «Не смогли нейтрализовать Агуэро»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью высказался об игре форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в очном воскресном матче команд в рамках второго тура АПЛ (0:3).

    «Проходит десять секунд матча, а он уже находится за спинами защитников перед Асмиром Беговичем. В такой момент понимаешь, что что-то идет не так. Вратарю пришлось два-три раза выручать из-за не совсем грамотных действий защитников. Я разочарован сильнее всех. Всю предматчевую неделю мы говорили о движении, о забеганиях Агуэро, выборе позиции с его стороны — все прошло даром. В общем, первый тайм в обороне был очень плохим», – сказал португалец.

    Источник: Goal.com

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    17.08.2015 11:21
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    Комментарии (5)
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    dzvinka
    1439807651
    5 защитников , 3 опорника, - зачем обманывать себя - это твой удел моур!
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    Tex
    1439808682
    Кэйхил, Терри и Иванович провели абсолютно провальный матч. Иванович второй матч к ряду привозит голы..... Есть у меня ощущение что Кейхила выжмет из состава Зума, а Ивановича - Баба.
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    firewing
    1439816221
    А второй тайм что - лучше? Надо раньше было выпускать Фалькао. Приятно удивил Пелегрини - переиграл оппонента по всем параметрам.
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    Champion 17
    1439832456
    Да у Челси в обороне дыра Но надеюсь всё нормальзуется
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    ologreds
    1694997380
    numo439286
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