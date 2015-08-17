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    Суркис готов потерять в деньгах на продаже Ярмоленко

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мыслями о возможном трансфере своего полузащитника Андрея Ярмоленко в другой клуб.

    «Уход Ярмоленко – огромная потеря. Критиканы, которые сидять на диване, ничего в этом не понимают. Я готов даже потерять в деньгах, но отдать Ярмоленко в хороший европейский клуб. Надеюсь, что он взрослый парень и понимает это. У меня с ним в личном соглашении написано, что он может уйти в топ-клуб из первой пятерки. А «Сток Сити», я считаю, не входит в список топ-клубов. Киевское «Динамо» значительно выше уровнем.

    Предложения от «Тоттенхэма» у меня на столе не было. Если у меня будет, то я его буду обсуждать с игроком. Точно так же, как я обсуждал предложение от «Сток Сити». Ярмоленко нужен команде. Если поступит предложение, как поступали по Андрею Шевченко, Сергею Реброву, Юрию Калитвинцеву и другим, то я готов разговаривать. Мы отпускали много футболистов», – сказал функционер.

    Источник: ua.tribuna

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    17.08.2015 07:07
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    Комментарии (7)
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    Truly
    1439788114
    Сток как раз та команда для этого кота в мешке.
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    VIPded
    1439790634
    Сток Сити уж покруче дырки будет! )))
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    VityOk(Dynamo Kyiv)
    1439895620
    с таким быдло-президентом Динамо ничего хорошего не светит, в этом я не раз убедился
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    ologreds
    1694997380
    numo439261
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