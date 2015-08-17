Роджерс: «Как можно не вызывать Коутиньо в сборную Бразилии?»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Брендан Роджерс выразил негодование по поводу невызова своего хавбека Филиппе Коутиньо на ближайшие матчи сборной Бразилии.

«По прошлому сезону казалось, что Коутиньо станет одним из системообразующих игроков новой сборной Бразилии. В молодом возрасте Филиппе смог попасть в сборную сезона в сильнейшей лиге мира. Как можно его не вызывать в сборную? Просто невероятно. Я с ним поговорил об этом, и он расстроен, но намерен продолжать работать. Так что я уверен, что прежняя форма к нему вернется и он вскоре вновь будет выступать за национальную команду», – сказал специалист.