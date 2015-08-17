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    • Роджерс: «Как можно не вызывать Коутиньо в сборную Бразилии?»

    Роджерс: «Как можно не вызывать Коутиньо в сборную Бразилии?»

    Главный тренер английского «Ливерпуля» Брендан Роджерс выразил негодование по поводу невызова своего хавбека Филиппе Коутиньо на ближайшие матчи сборной Бразилии.

    «По прошлому сезону казалось, что Коутиньо станет одним из системообразующих игроков новой сборной Бразилии. В молодом возрасте Филиппе смог попасть в сборную сезона в сильнейшей лиге мира. Как можно его не вызывать в сборную? Просто невероятно. Я с ним поговорил об этом, и он расстроен, но намерен продолжать работать. Так что я уверен, что прежняя форма к нему вернется и он вскоре вновь будет выступать за национальную команду», – сказал специалист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2015 07:02
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    Комментарии (6)
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    dzvinka
    1439785982
    ну он же не петушара какойто танцующий самбу по клубах, чтобы его туда вызывали...
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    джон базелон
    1439791361
    Бразилия уже не та,в ее нынешнем составе есть лишь Неймар,а раньше на каждой позиции был феномен!
    Ответить
    Garrincha58
    1439796894
    зато Халка за чем то вызвали
    Ответить
    Garrincha58
    1439796952
    нам бы их проблемы что таких игроков как Коутиньо и Силва не вызывают
    Ответить
    ologreds
    1694997382
    numo439260
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