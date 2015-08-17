Годзюр: «У нас против «Локомотива» вообще не было моментов»

Вратарь грозненского «Терека» Ярослав Годзюр поделился мыслями после матча пятого тура РФПЛ против московского «Локомотива» (0:0).

«Думаю, что счет справедлив. У нас, кажется, вообще не было моментов, у «Локомотива» было два момента. В целом ничья закономерна. Хотелось выиграть, но сегодня мы на большее не наиграли. Пожалуй, игра была для зрителей не очень интересной, моментов почти не было. Игра была вязкая, в середине поля. Мы хорошо оборонялись, «Локомотив» не очень хорошо атаковал, и наоборот. И для «Терека», и для «Локомотива» ничья справедлива. С одной стороны, ничья — это неплохо. Но, с другой стороны, это только одно очко. Мы находимся в нижней части таблицы. Почему так происходит — не знаю. Не забиваем, не пропускаем. Будет одна победа — будут и другие победы», – сказал игрок.