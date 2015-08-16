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    Зобнин: «Динамо» играло на результат»

    Футболист московского «Динамо» Роман Зобнин прокомментировал минимальную победу своей команды в матче пятого тура РФПЛ против «Урала».

    «Мы, прежде всего, играли на результат, очень хотели победить. Первый тайм получился совсем без моментов, а после перерыва выходили с единственной мыслью: забить и взять три очка. Мы на тренировках больше всего работаем над быстрыми атаками, у нас сейчас нет рослого нападающего, нет смысла подавать в чужую штрафную, нужно играть больше в пас и разыгрывать мяч. Уход Матье Вальбуэна? Вы сами все видели, нам не хватало креатива в атаке. Будем на тренировках наигрывать какие-то определенные моменты, чтобы в атаке принимало участие большее количество человек», – сказал хавбек.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.08.2015 23:28
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    suiw
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    Дугласа надо ставить в нападение
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    ologreds
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