Думбия: «Есть предчувствие, что забью в Лиссабоне»

Нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия поделился мыслями перед вторничным первым матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальского «Спортинга».

«Когда я вышел на поле в матче со «Спартаком» (2:1), у меня было чувство, будто я и не уходил из ЦСКА. На уровне взаимопонимания, взаимодействия все осталось на прежнем уровне. Я провел полноценную предсезонную подготовку и, мне кажется, нахожусь в неплохой физической форме. Рассчитываю на то, что с играми буду только прибавлять. Мое мнение: в целом я со «Спартаком» сыграл нормально. Но безусловно, могу сильней.

Тренер будет решать, выйду ли я в основе в Лиссабоне. Но если что — я готов. Постараюсь забить «Спортингу». У меня почему-то есть чувство, что в Португалии я забью», – заявил африканец.