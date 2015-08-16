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    Думбия: «Есть предчувствие, что забью в Лиссабоне»

    Нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия поделился мыслями перед вторничным первым матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальского «Спортинга».

    «Когда я вышел на поле в матче со «Спартаком» (2:1), у меня было чувство, будто я и не уходил из ЦСКА. На уровне взаимопонимания, взаимодействия все осталось на прежнем уровне. Я провел полноценную предсезонную подготовку и, мне кажется, нахожусь в неплохой физической форме. Рассчитываю на то, что с играми буду только прибавлять. Мое мнение: в целом я со «Спартаком» сыграл нормально. Но безусловно, могу сильней.

    Тренер будет решать, выйду ли я в основе в Лиссабоне. Но если что — я готов. Постараюсь забить «Спортингу». У меня почему-то есть чувство, что в Португалии я забью», – заявил африканец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2015 22:46
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    Комментарии (2)
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    Spark333
    1439810648
    Это хорошее предчуствие!!!
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    ologreds
    1694997382
    numo439239
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