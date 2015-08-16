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    АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Челси»

    Центральное футбольные событие всего уик-энда состоялось в Манчестере. Как иначе именовать встречу двух соискателей титула «лучшей лиги мира»? Много было сказано с обеих сторон перед отчетным поединком, но все рассудила (а некоторым, возможно, и закрыла рты) именно Игра. «Челси» на правах действующего триумфатора был неявным, но фаворитом, но об этом все забыли, когда Серхио Агуэро по истечении получаса игры распечатал ворота Асмира Беговича. Заметно более интересной стала встреча, но настоящего ответа от «пенсионеров» так и не случилось. Более того, уже под занавес второго тайма они вновь пропустили. Отличился Венсан Компани, футбольный век которого, увы, скоро пойдет на убыль. Очевидно, Жозе Моуринью не хотел доводить дело до разгрома, но его мало кто спрашивал. Бразилец Фернандиньо превратил на 85-й минуте счет в крупный. И в итоге мы получаем уверенную викторию «горожан», и теперь амбициозные слова Мануэля Пеллегрини о неизбежной победе в АПЛ не кажутся пустой бравадой.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур

    Манчестер Сити – Челси (Лондон) – 3:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Агуэро, 31; 2:0 – Компани, 79; 3:0 – Фернандиньо, 85.

    Манчестер Сити: Харт, Санья, Коларов, Компани, Мангала, Фернандиньо, Навас (Насри, 65), Туре, Сильва, Стерлинг (Демикелис, 79), Агуэро (Бони, 83).

    Челси: Бегович, Иванович, Аспиликуэта, Кэйхилл, Терри (Зума, 46), Матич, Рамирес (Кудрадо, 64), Фабрегас, Виллиан (Фалькао, 79), Азар, Коста.

    Предупреждения: Компани, 33; Фернандиньо, 45+1; Иванович, 48; Туре, 51; Азар, 81.

    Судья: Мартин Аткинсон (Лидс).

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2015 19:54
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    Комментарии (31)
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    neomessi
    1439751044
    М.да. ну это только начало сезона.
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    070maks
    1439755710
    Особенно рад за Маура
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    ManUtd1972
    1439758287
    Интересно,что на этот раз помешало Жозе?Челси провалил межсезонье,покупок нет,а шахтерские Виллиан никакие.
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    demir301
    1439771067
    Бегович молоток,а вот защита очень сдала у Челси,Иванович сдал!!!
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    РЭП НИГГА
    1439793996
    опять врачиха виновата?))))))
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    Vizor
    1439796445
    Сильны Сити. Реальный претендент на золото. А Челси начал сезон без значительных трансферов, что Моуриньо не свойственно, это скажется
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    Kafan777
    1439801803
    Защита - это Ахилесова Пята Челси. Терри уже не тот, как и Бранислав.
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    Ronaldinhо
    1439803154
    Чпокнул голубой шейхмешок синий чукотский автобус с переводчиком во главе, видать Ева не дает игрокам Челси теперь, они неудовлетворенные совсем и игры нет
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    Гаго
    1439833072
    Это был геноцид игроков Челси? Судю на мыло!
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    ologreds
    1694997384
    numo439220
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