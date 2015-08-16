АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Челси»

Центральное футбольные событие всего уик-энда состоялось в Манчестере. Как иначе именовать встречу двух соискателей титула «лучшей лиги мира»? Много было сказано с обеих сторон перед отчетным поединком, но все рассудила (а некоторым, возможно, и закрыла рты) именно Игра. «Челси» на правах действующего триумфатора был неявным, но фаворитом, но об этом все забыли, когда Серхио Агуэро по истечении получаса игры распечатал ворота Асмира Беговича. Заметно более интересной стала встреча, но настоящего ответа от «пенсионеров» так и не случилось. Более того, уже под занавес второго тайма они вновь пропустили. Отличился Венсан Компани, футбольный век которого, увы, скоро пойдет на убыль. Очевидно, Жозе Моуринью не хотел доводить дело до разгрома, но его мало кто спрашивал. Бразилец Фернандиньо превратил на 85-й минуте счет в крупный. И в итоге мы получаем уверенную викторию «горожан», и теперь амбициозные слова Мануэля Пеллегрини о неизбежной победе в АПЛ не кажутся пустой бравадой.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур

Манчестер Сити – Челси (Лондон) – 3:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Агуэро, 31; 2:0 – Компани, 79; 3:0 – Фернандиньо, 85.

Манчестер Сити: Харт, Санья, Коларов, Компани, Мангала, Фернандиньо, Навас (Насри, 65), Туре, Сильва, Стерлинг (Демикелис, 79), Агуэро (Бони, 83).

Челси: Бегович, Иванович, Аспиликуэта, Кэйхилл, Терри (Зума, 46), Матич, Рамирес (Кудрадо, 64), Фабрегас, Виллиан (Фалькао, 79), Азар, Коста.

Предупреждения: Компани, 33; Фернандиньо, 45+1; Иванович, 48; Туре, 51; Азар, 81.

Судья: Мартин Аткинсон (Лидс).