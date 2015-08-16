Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Уциев: «Ни мы, ни соперник не наиграли на победу»

    Защитник грозненского «Терека» Ризван Уциев поделился мыслями после воскресного матча пятого тура РФПЛ против московского «Локомотива» (0:0).

    «Я думаю, результат по игре. Все равно на победу ни «Локомотив», ни мы не наиграли, поэтому ничейный результат закономерен. «Локомотив» дома хорошо играет, но такого давления, чтобы нам пришлось совсем тяжело, сегодня не было. Таких ярких моментов у них не было, в целом, думаю, оборона справилась. Чуть-чуть давит, что не выигрываем, честно скажу. Но считаю, что ничья лучше, чем проигрыш в психологическом плане. Надеюсь, в следующих играх победы будут. Я даже не знаю, почему мы не забиваем, мы работаем над этим. Иногда бывает такое, нам просто надо реализовывать моменты, которые мы создаем. В атаке надо что-то чуть-чуть изменить, тренер над этим сейчас работает. Думаю, в ближайшее время уже начнем забивать, и победы у нас будут», – резюмировал капитан чеченцев.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2015 19:40
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Qweas
    1439746423
    На победу - нет. А вот на проигрыш ваши "наиграли" , но судья "почему-то" не поставил в ворота манки пенальти.
    Ответить
    ologreds
    1694997384
    numo439219
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+