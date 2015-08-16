Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Дзагоев: «Не люблю симулировать»

    Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев на своем официальном сайте поделился мнениями по следам пятничного дерби против «Спартака» (2:1).

    О дерби: Впечатления, конечно, невероятные. Стадион, антураж – в чемпионате таких матчей немного бывает. Хочется наслаждаться каждой такой игрой. В принципе, все наши встречи со «Спартаком» получаются именно такими – большое количество моментов, интерес болельщиков. Единственное исключение в плане зрелищности за последнее время – матч, когда «Спартак» выиграл 1:0.

    О победе: По ходу матча и мы могли еще забить, и «Спартак» мог отыграться, но наш вратарь проделал огромную работу. Наверное, победили мы больше за счет опыта именно в таких матчах. После того как вышел Сейду Думбия, мы очень хорошо выровняли игру. Да, моменты потом у «Спартака» еще возникали, но, можно сказать, мы контролировали ситуацию.

    О смене позиции по ходу матча: Я привык переходить с одной позиции на другую по ходу игры. Никакой усталости, по крайней мере в этом матче, я не почувствовал – даже на 90-й минуте готов был прессинговать.

    О падении в штрафной «Спартака»: Был зацеп ноги – не нарочный, я уверен. Я находился на шаг впереди, Владимир Гранат догонял и немного зацепил. Когда игрок находится на скорости, то после любого касания тяжело устоять – нога бьется об другую ногу. Не знаю, пенальти это или нет – разные моменты бывают. Я помню матч с «Зенитом» – тогда Акселя Витселя тоже так зацепили. Судья не назначил пенальти, но и желтую карточку не дал. Симуляции с моей стороны в этом эпизоде точно не было. Я в принципе не люблю симулировать.

    О матче со «Спортингом»: Команда сейчас на ходу, в форме, и это самое главное. Мы с хорошим настроением подходим к важному матчу. Главное – сыграть в свой футбол, на своем уровне.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2015 19:10
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Asbjorn
    1439742300
    Сам себя за ногу зацепил
    Ответить
    Etiainen
    1439742409
    но приходится
    Ответить
    zapasnoi
    1439746158
    Удачи И без Травм
    Ответить
    Tiran-spec777
    1439747345
    не люблю, но симулирую
    Ответить
    Dizgen
    1439752974
    ЧМо брехучее
    Ответить
    Spark333
    1439754458
    Не гоните на него!Он лучший!
    Ответить
    волдарь
    1439776203
    Удачи Алан.
    Ответить
    ologreds
    1694997384
    numo439215
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+