Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Карпин: «Крылья Советов» в премьер-лиге не впечатляют»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал о своих ожиданиях от матча 5-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Крыльями Советов».

    «По тому, как играет «Ростов» Бердыева, думаю, проблем у команды в обороне не будет. А забить у ростовчан есть кому. Тем более, что «Крылья» не впечатляют. Игрокам самарского клуба нужно время, чтобы освоиться в премьер-лиге. И еще туров 5-6 они будут выглядеть похуже, чем команды, уже поигравшие в премьер-лиге. Думаю, «Ростов» в этом матче победит, причем всухую», — заявил Карпин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2015 15:29
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    plusnindimon
    1439728257
    Твое Торпедо не впечатляет, лучше следи за своей командой, а то только клубы деклассируешь
    Ответить
    rtm Solncedar
    1439728702
    Карпин, что то много разговаривать стал, и не о своём клубе.
    Ответить
    Pirboy71
    1439730084
    Карпин молоток:)
    Ответить
    vitaliy777
    1439733379
    Раз Валера сказал - так и будет))) .....бол известный)
    Ответить
    ologreds
    1694997386
    numo439194
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+