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    Карпин: «Урал» доставит обороне «Динамо» неприятностей»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин поделился своими ожиданиями от матча 5-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Уралом».

    «Динамо» играет дома и считается фаворитом, но легко им не будет. «Урал» — играющая команда, пытающаяся, во всяком случае, играть в футбол. Гости доставят обороне «Динамо» неприятностей. Плюс у «Динамо» есть проблемы с составом. Вальбуэна ушел, непонятно, что будет с Кокориным, Самбу продают. Обе команды забивают в каждом матче. Я думаю, тенденция эта продолжится. «Динамо» и «Урал» забьют и в этот раз. Будет интересная игра с забитыми мячами и с той и с другой стороны», — заявил Карпин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2015 14:31
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