«Локомотив» – «Терек»: составы команд

Стали известны заявки команд на очередной матч 5-го тура РФПЛ, в котором московский «Локомотив» принимает в Черкизово грозненский «Терек».
«Локомотив»: Гильерме, Денисов, Чорлука, Логашов, Шишкин, Тарасов, Ндинга, Касаев, Самедов, Миранчук, Ниассе.
Запасные: Абаев, Коченков, Янбаев, Михалик, Фернандеш, Майкон, Пейчинович, Коломейцев, Шкулетич, Макаров, Баринов.
«Терек»: Годзюр, Родолфо, Адилсон, Маурисио, Садаев, Кудряшов, Айссати, Семенов, Иванов, Рыбус, Уциев.
Запасные: Городов, Григалашвили, Мбенге, Кану, Кузяев, Мирзов, Пирис, Коморовски, Грозав, Лебеденко, Ахъядов, Митришев.
одзюр.........................
.......сименов..........коморо
вски.......кузяев.............
.................кудряш.......
........моурисио....Иванов....
...........рыбус.......лебеден
ко.........мирзов.............
.......садаев.................
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ски.кудряшов.адилсон.моурисио.
рыбус.мирзов.садаев.митришев 4-4-2