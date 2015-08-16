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    «Локомотив» – «Терек»: составы команд

    Стали известны заявки команд на очередной матч 5-го тура РФПЛ, в котором московский «Локомотив» принимает в Черкизово грозненский «Терек».

    «Локомотив»: Гильерме, Денисов, Чорлука, Логашов, Шишкин, Тарасов, Ндинга, Касаев, Самедов, Миранчук, Ниассе.

    Запасные: Абаев, Коченков, Янбаев, Михалик, Фернандеш, Майкон, Пейчинович, Коломейцев, Шкулетич, Макаров, Баринов.

    «Терек»: Годзюр, Родолфо, Адилсон, Маурисио, Садаев, Кудряшов, Айссати, Семенов, Иванов, Рыбус, Уциев.

    Запасные: Городов, Григалашвили, Мбенге, Кану, Кузяев, Мирзов, Пирис, Коморовски, Грозав, Лебеденко, Ахъядов, Митришев.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию этого матча.

    Источник: Twitter

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    16.08.2015 12:51
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    Комментарии (5)
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    2A
    1439719371
    Не надо родолфу ставить лучше коморовского. Вообще состав должен быть таким- ......................г
    одзюр.........................
    .......сименов..........коморо
    вски.......кузяев.............
    .................кудряш.......
    ........моурисио....Иванов....
    ...........рыбус.......лебеден
    ко.........мирзов.............
    .......садаев.................
    ...........
    Ответить
    2A
    1439719693
    Годзюр. Кузяев.сименов.коморов
    ски.кудряшов.адилсон.моурисио.
    рыбус.мирзов.садаев.митришев 4-4-2
    Ответить
    Лесной Брат
    1439719997
    о,Локо ничего так подборочка :) на замену Пейчиновича,Майкона и Шкулетича и норма :)
    Ответить
    фарход
    1439726132
    Одни хромое
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    ologreds
    1694997386
    numo439181
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