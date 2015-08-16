Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» – «Челси» – на «Бомбардире»

«Манчестер Сити» и «Челси» считаются главными претендентами на титул в этом сезоне. Совсем недавно главный тренер «горожан» Мануэль Пеллегрини заявил, что будет считать провалом, если его команда второй год подряд не сможет победить в чемпионате. «Сити» с первого тура начал подтверждать свои чемпионские амбиции, без вариантов переиграв в гостях «Вест Бромвич», в то время, как «Челси» с трудом на своем поле удержал ничью с «Суонси», к тому же потерял основного голкипера Тибо Куртуа.

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Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 18:00, не пропустите!