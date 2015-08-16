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    Нету: «Мы были недостаточно хороши как команда»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:2). По словам 27-летнего игрока сборной Португалии, его команда была недостаточно хороша, но ему и партнерам необходимо уже сконцентрироваться на следующем матче.

    «Мы недостаточно хорошо играли как команда, к тому же пропустили первый гол из офсайда, что серьезно осложнило нам жизнь. Мы чересчур мельчили, не могли найти свободного пространства, у нас были проблемы с принятием решений. В сезоне бывают одна или две подобные игры. Надеемся, что больше такого не повторится. Сейчас мы уже ничего не можем поделать, и нам нужно сконцентрироваться на следующем матче в Казани. Думаю, что мы сможем улучшить нашу игру по сравнению с сегодняшним матчем.

    В чемпионате России не бывает легких игр, но мы собираемся взять три очка. Нужно хорошенько поработать на тренировках и быть полностью сконцентрированными, потому что сегодня нам этой концентрации не хватало, что привело к двум пропущенным голам.

    Уставшими мы не были. Как я сказал, такие матчи случаются, когда игроки ошибаются в передачах, и потом мы получаем контратаки. Нужно забыть сегодняшнюю игру.

    С настроем у нас все в порядке. Мы выиграли Суперкубок и четыре игры подряд, так что сегодняшний матч – единичный случай. Мы – действующие чемпионы, у нас сильная команда, и мы должны доказать это в текущем сезоне. Я уверен, что дальше мы будем играть не так, как сегодня.

    Зависит от того, как на это посмотреть. Если бы судья зафиксировал офсайд у Сигурдссона, то мы бы могли и не проиграть. В том моменте я тоже сыграл плохо, но это не отменяет самого факта. В матче с «Динамо» судья, например, мог не поставить пенальти и не удалить Губочана, и там тоже все могло получиться иначе. Все зависит от обстоятельств», -сказал Нету.

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.08.2015 10:57
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    Комментарии (2)
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    petlyra
    1439712919
    Молодец, что вспомнил матч с Динамо. В этой игре фортуна вернула долг, и хваленый Лодыгин доказал, что пока еще рано его ставить выше Акинфеева. Краснодар с победой!!!
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    ologreds
    1694997388
    numo439170
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