Мюллер хочет перейти в «МЮ» уже этим летом

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом. Англичане готовы предложить 25-летнему немцу пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.
Ранее председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге заявил, что из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед» никто после Бастиана Швайнштайгера не перейдет.
.швайни.эрреро.мата.депай.мюлл
ер.руни. Запас Ромеро.смоллинг
.рохо.макнейр.блинд.каррик.шна
йдерлин.янузай.перрейра .чичарито.кейн. А блекетта и Уилсона в аренду и Эванса на продажу. Вот и все !