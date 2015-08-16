Мюллер хочет перейти в «МЮ» уже этим летом

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом. Англичане готовы предложить 25-летнему немцу пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

Ранее председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге заявил, что из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед» никто после Бастиана Швайнштайгера не перейдет.