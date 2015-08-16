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    Мюллер хочет перейти в «МЮ» уже этим летом

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом. Англичане готовы предложить 25-летнему немцу пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

    Ранее председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге заявил, что из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед» никто после Бастиана Швайнштайгера не перейдет.

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.08.2015 08:35
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Ftg
    1439704857
    Он уже раз сто переходил и возвращался :)
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    Слуцкий
    1439705059
    сволоч
    Ответить
    Харченко
    1439708428
    Пипка зачищает Баварию.
    Ответить
    DonnyDarko
    1439712688
    ну вот зачем такие утки писать,не понимаю
    Ответить
    2A
    1439718259
    А нужен ли он мю?? Конечно Мюллер великолепный игрок но вместо кого его ставить в состав?? Если его брать то надо от 2-3 игроков избавиться и депая перевести на свою родную позицию на левый фланг так как он занимает место Мюллера на данный момент, и продать янга, феллаини и Валенсию.ведь у нас же есть и Перейра и янузай на всякие случай .
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    2A
    1439718669
    Надо и еще отаменди и кейна брать. И тогда будет такой состав. Де хеа.дармиан.джонс.отаменди.шоу
    .швайни.эрреро.мата.депай.мюлл
    ер.руни. Запас Ромеро.смоллинг
    .рохо.макнейр.блинд.каррик.шна
    йдерлин.янузай.перрейра .чичарито.кейн. А блекетта и Уилсона в аренду и Эванса на продажу. Вот и все !
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    kill_rubin
    1439756478
    ну нафига?
    Ответить
    RotUndWeiss
    1439793995
    Не будет этого! И опять "новость" высосана из пальца бульварными английскими газетёнками. Это МЮ очень хочет Мюллера к себе, но мне кажется Руммениге всё предельно ясно им уже объяснил!
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    Denbayern
    1439843707
    Кря-кря)))
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    ologreds
    1694997388
    numo439158
    Ответить
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