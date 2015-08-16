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    • Пеллегрини:«Мы, как всегда, будем атаковать, а «Челси» – обороняться»

    Пеллегрини:«Мы, как всегда, будем атаковать, а «Челси» – обороняться»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от матча 2-го тура АПЛ против «Челси». Встреча состоится в воскресенье, 16 августа.

    «Не думаю, что матч получится открытым. В поединках с нами «Челси» никогда не играл в атаку. Синие большими силами обороняются, но очень опасны на контратаках. Мы, как всегда, будем атаковать. Не станем отказываться от привычного стиля, поскольку он приносит результат. Мы можем действовать и вторым номером, но нам не следует думать о том, как забить один гол и потом засушить игру. Считаю, тренеры не должны забывать и о многочисленных болельщиках. Я не сторонник того, чтобы при благоприятном счeте моя команда садилась в глубокую оборону до финального свистка»,– сказал Пеллегрини.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2015 08:06
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    Комментарии (6)
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    Omeristo
    1439702168
    Самоуверенный парень
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    NikitaZn
    1439703310
    Челси затащит
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    Alex2712
    1439704418
    Вот после таких слов Челси бы им трёшечку втащил, ништяк было бы
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    12Toti90
    1439708832
    С такой тактикой вас и Цска обыграл))))
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    ologreds
    1694997388
    numo439156
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