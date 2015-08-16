«Ростов» брал в долг у своих сотрудников

ФК «Ростов», чтобы расплатиться с игроками, занимал деньги под проценты у генерального директора, члена совета директоров, юриста, бухгалтера и сотрудника селекционного отдела. Реальный объем текущей задолженности, по информации источников в администрации и министерстве спорта Ростовской области, составляет 747,7 млн рублей по зарплатам, премиальным игрокам и сотрудникам, НДС, взносам в ПФР, ФСС и налогу на имущество.

Погашение долгов по заработным выплатам сотрудникам и футболистам ФК «Ростов» осуществляется за счет новых кредитных обязательств. В распоряжении «Известий» оказались данные по кредиторам, которым должен клуб. Самым невероятным является то, что среди них есть не только юридические, но и физические лица... из числа сотрудников клуба. Это следующие работники ФК «Ростов»:

1. Юрист ФК «Ростов» Дорофеев Юрий Николаевич (договор 12-процентного займа от 20.04.2015 г.) — 21,1 млн рублей;

2. Главбух ФК «Ростов» Жерневская Светлана Алексеевна (договор 20-процентного займа $120 тыс. б/н от 03.12.2014 г.) — 6,43 млн рублей;

3. Генеральный директор ФК «Ростов» Лопатин Олег Николаевич — 7 млн рублей

4. Сотрудник селекционного отдела ФК «Ростов» Рыскин А.А. (договор 10-процентного займа б/н от 06.08.2014 г.) — 9 млн рублей;

5. Член совета директоров Узденов Али Мусаевич (договор 5-процентного займа от 02.09.2011 г.) — 8,7 млн рублей.

По мнению источников в РФС и правоохранительных органах Ростовской области, именно из-за подобных задолженностей «Ростов» уже не в первый раз имеет проблемы с лицензированием