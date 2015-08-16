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    Бальде намерен покинуть «Кубань»

    Форвард «Кубани» Ибрахима Бальде известил руководство клуба о желании покинуть краснодарскую команду до конца летнего трансферного окна. Главный тренер команды Дмитрий Хохлов оказался недоволен отношением игрока к делу, так и не выпустив его на поле в игре с «Рубином» (0:1).
    .
    «Хохлов был крайне недоволен безразличием Бальде в эпизоде с пропущенным голом от «Краснодара». Кроме того, за те считаные минуты, что футболист провел на поле, он умудрился привести на ровном месте два штрафных и сорвал контратаку своей же команды «3 в 2». По мнению главного тренера, игрок, выходящий на замену в концовке игры, не имеет права так играть. По мнению Хохлова, Бальде утратил свои бойцовские качества, боится идти встык с соперником, избегает единоборств», – рассказал источник в краснодарском клубе..

    Дмитрий Хохлов окончательно решил, что Бальде более не будет попадать в заявку на матч. При этом стоит напомнить, что сам футболист давно хочет покинуть клуб, с которым у сенегальца контракт истекает только по окончании этого сезона. В начале августа 26-летний форвард дал интервью одному из сенегальских изданий, где заявил, что хочет покинуть «Кубань», но его не отпускают. Также Бальде сказал, что его агент ведет переговоры с ЦСКА и «Анжи».

    Источник: Известия

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    16.08.2015 06:11
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    Комментарии (9)
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    Foxitkuban
    1439699813
    Сколько уже в РФПЛ было таких игроков, которые "утратили свои бойцовские качества", а как только переходят в другой чемпионат, оказывается что с игроком-то все в порядке...
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    Garrincha58
    1439704958
    по ходу Кубань и Анжи первые кандидаты на вылет
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    VityOk(Dynamo Kyiv)
    1439708493
    Днепру как-раз нападающий нужен.
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    REALl_KGZ
    1439719762
    Угуууу
    Ответить
    Aleks KS
    1439722883
    Может в КС?
    Ответить
    rtm Solncedar
    1439728409
    Жаль. А ведь был шикарный боец. Травма окончательно надломила психологически. Если уйдёт, успеха парню!
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    ologreds
    1694997388
    numo439146
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