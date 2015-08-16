Бальде намерен покинуть «Кубань»

Форвард «Кубани» Ибрахима Бальде известил руководство клуба о желании покинуть краснодарскую команду до конца летнего трансферного окна. Главный тренер команды Дмитрий Хохлов оказался недоволен отношением игрока к делу, так и не выпустив его на поле в игре с «Рубином» (0:1).

.

«Хохлов был крайне недоволен безразличием Бальде в эпизоде с пропущенным голом от «Краснодара». Кроме того, за те считаные минуты, что футболист провел на поле, он умудрился привести на ровном месте два штрафных и сорвал контратаку своей же команды «3 в 2». По мнению главного тренера, игрок, выходящий на замену в концовке игры, не имеет права так играть. По мнению Хохлова, Бальде утратил свои бойцовские качества, боится идти встык с соперником, избегает единоборств», – рассказал источник в краснодарском клубе..

Дмитрий Хохлов окончательно решил, что Бальде более не будет попадать в заявку на матч. При этом стоит напомнить, что сам футболист давно хочет покинуть клуб, с которым у сенегальца контракт истекает только по окончании этого сезона. В начале августа 26-летний форвард дал интервью одному из сенегальских изданий, где заявил, что хочет покинуть «Кубань», но его не отпускают. Также Бальде сказал, что его агент ведет переговоры с ЦСКА и «Анжи».