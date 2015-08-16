Де Хеа готов на понижение зарплаты ради перехода в «Реал»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа намерен перейти в «Реал» даже в том случае, если его там ждут менее выгодные финансовые условия.

Вернувшись из отпуска, Де Хеа сказал главному тренеру «Юнайтед» Луи ван Гаалу, что хочет попробовать свои силы в «Реале». Руководство английского клуба пыталось убедить испанца остаться и предлагало ему улучшенный контракт с зарплатой в 14 миллионов евро в год. Де Хеа не соблазнился деньгами и по-прежнему склоняется к переходу в «Реал», где его заработок составил бы около пяти миллионов.

Мадридский клуб не готов платить за вратаря 40 миллионов евро и надеется, что из-за позиции самого Де Хеа по этому вопросу «Манчестер Юнайтед» пойдет на финансовые уступки.