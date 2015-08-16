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    Де Хеа готов на понижение зарплаты ради перехода в «Реал»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа намерен перейти в «Реал» даже в том случае, если его там ждут менее выгодные финансовые условия.

    Вернувшись из отпуска, Де Хеа сказал главному тренеру «Юнайтед» Луи ван Гаалу, что хочет попробовать свои силы в «Реале». Руководство английского клуба пыталось убедить испанца остаться и предлагало ему улучшенный контракт с зарплатой в 14 миллионов евро в год. Де Хеа не соблазнился деньгами и по-прежнему склоняется к переходу в «Реал», где его заработок составил бы около пяти миллионов.

    Мадридский клуб не готов платить за вратаря 40 миллионов евро и надеется, что из-за позиции самого Де Хеа по этому вопросу «Манчестер Юнайтед» пойдет на финансовые уступки.

    Источник: Marca

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    16.08.2015 02:00
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    Комментарии (6)
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    maddaymann
    1439692988
    14 миллионов в год на 5 променять... Да он походу не женат, если себе такое позволяет )
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    olegiovchenko
    1439696915
    фуфлыжник
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    SeniorMoroz91
    1439704433
    красавец
    Ответить
    Паулуха
    1439716147
    Вафля
    Ответить
    RSY_Unit
    1439720013
    Неймар там наверное в ярости! :)))
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    ologreds
    1694997388
    numo439145
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