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    • Динияр Билялетдинов: «Мы играли за клуб, за тренера, за свое имя, за свои семьи»

    Динияр Билялетдинов: «Мы играли за клуб, за тренера, за свое имя, за свои семьи»

    Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов дал интервью после победного матча с «Кубанью» (0:1), который состоялся в рамках пятого тура РФПЛ. По мнению футболиста, «Рубин» мог выиграть с более крупным счетом.

    «Сегодня мы играли за всe: за клуб, за тренера, за свое имя, за свои семьи. У нас много чего упущено, но главное – не паниковать и повернуть удачу лицом к себе. У нас была неудачная серия в чемпионате. Надеюсь, что эта победа поможет психологически повернуть нашу команду в другое русло. Сегодня мы могли забить «Кубани» не один мяч, но были какие-то проблемы с реализацией», – прокомментировал Билялетдинов.

    Кроме того, проблемами казанцев в этом матче полузащитник назвал недостаток хладнокровия и жару.

    «Нам надо было распоряжаться своими моментами хладнокровно, и тогда счет мог быть крупнее. Очень душно было в Краснодаре играть, условия не самые футбольные. До матча мы не выходили из отеля, было очень жарко. Нужно было сэкономить силы на этот вечерний матч».

    Источник: Р-Спорт

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    16.08.2015 01:11
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    Комментарии (4)
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    Kuban23
    1439691853
    Биля несет какую то хрень как обычно... в пустые ворота не попал... Бился он за "семью" и за "имя".... 3 раза повезло в первом тайме :)
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    Димон Алма-Ата
    1439693878
    Начало положено
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    paparazzi-kazan
    1439702849
    В прошлом сезоне тоже начинали плохо , надо начинать играть.
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    ologreds
    1694997388
    numo439142
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