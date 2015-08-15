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    Отаменди: «На кону большие деньги»

    Защитник «Валенсии» Николас Отаменди решил сменить место работы. Сообщается, что руководство испанского клуба уже имеет несколько хороших предложений по Отаменди из Англии, да и сам футболист хотел бы поиграть в АПЛ.

    Перед контрольным матчем с дублирующей командой аргентинский защитник попросил наставника команды Нуну, чтобы тот не привлекал его к участию в этой встрече.

    «Я не собираюсь играть. На кону большие деньги», – заявил Отаменди тренеру.

    Наставник «Валенсии» отреагировал на это спокойно, дав понять, что никого не принуждает играть за свою команду, и выходить на поле в футболке «летучих мышей» будут только те, кто предан клубу.

    Источник: Marca

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    15.08.2015 19:48
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    Комментарии (5)
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    barcelonistas
    1439657548
    Позорище.
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    ttter
    1439660506
    Обычное чмо(((
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    vane4ek
    1439662491
    Ну хоть правду сказал!)) не стал ничего придумывать!)
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    invite yupi
    1439709198
    в мю или реал
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    ologreds
    1694997390
    numo439114
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