Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Быстров: «Достаточно оступались, приперло уже»

    Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров после победного для «быков» матча с «Зенитом» (0:2) в рамках пятого тура Премьер-лиги сказал, что надо еще ужесточить лимит на легионеров.

    – Все выложились и не дали «Зениту» создать ни одного стопроцентного момента. Поэтому и победили. Да мы и так наоступались достаточно на старте, приперло уже!

    – Для вас сегодня был принципиальный матч?

    – Всегда приятно выигрывать. Какая разница у «Зенита» или у другого клуба?

    – Вы вспоминали слова Халка про гнилые яблоки перед матчем?

    – Да ничего я не вспоминал. Это не мое дело про кого-то там говорить!

    – Вы за лимит?

    – Нет, он мне не нравится. Хочу 10+1!

    – Вы серьезно?

    – Да. 10 русских и один иностранец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2015 19:43
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Krasnodar 123
    1439657328
    МОЛОДЦЫ! ВПЕРЕД БЫКИ!
    Ответить
    Зенит 2015
    1439658404
    Ну насчёт стопроцентных моментов перегнули. Дикань сколько раз выручал. Но искренне можно Краснодар поздравить с победой. Заслужили. Зенит сегодня играл, мягко говоря, не очень...
    Ответить
    Serjinho
    1439660663
    чувствуется бомжовская жилка
    Ответить
    MURODJON
    1439692821
    если так делает потом только бомжи будет смотреть твой игру
    Ответить
    ologreds
    1694997390
    numo439113
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+