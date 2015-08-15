Педро насторожен из-за отношения ван Гаала к Вальдесу и Де Хеа

Нападающий «Барселоны» Педро пока не дал своего согласия на переход в «Манчестер Юнайтед». Футболиста настораживают методы работы главного тренера манкунианцев Луи ван Гаала.

Речь идет об отношении голландского специалиста к испанским вратарям Виктору Вальдесу и Давиду Де Хеа. Напомним, что в прошлом сезоне Вальдес тренировался с «Юнайтед», но покинул клуб после отказа выступать за резервную команду и конфликта с ван Гаалом. Де Хеа же не играет в «Манчестер Юнайтед» сейчас из-за ситуации с возможным переходом в «Реал».

Педро, который является близким другом Вальдеса, снова взял время на раздумия.