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    • Педро насторожен из-за отношения ван Гаала к Вальдесу и Де Хеа

    Педро насторожен из-за отношения ван Гаала к Вальдесу и Де Хеа

    Нападающий «Барселоны» Педро пока не дал своего согласия на переход в «Манчестер Юнайтед». Футболиста настораживают методы работы главного тренера манкунианцев Луи ван Гаала.

    Речь идет об отношении голландского специалиста к испанским вратарям Виктору Вальдесу и Давиду Де Хеа. Напомним, что в прошлом сезоне Вальдес тренировался с «Юнайтед», но покинул клуб после отказа выступать за резервную команду и конфликта с ван Гаалом. Де Хеа же не играет в «Манчестер Юнайтед» сейчас из-за ситуации с возможным переходом в «Реал».

    Педро, который является близким другом Вальдеса, снова взял время на раздумия.

    Источник: The Guardian

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    15.08.2015 19:15
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    Комментарии (3)
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    2A
    1439657130
    Из за чего вальдеса отправили в дубль не знаю.но де хею правильно отправили
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    tic-tac
    1439660899
    Пусть сидит в своей путалонии.
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    ologreds
    1694997390
    numo439111
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