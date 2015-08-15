Перелом пальца не помешает Игнашевичу сыграть со «Спортингом»

Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич сможет помочь команде в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальского «Спортинга».

Об этом сообщил директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов.

«Ничего не может помешать Сергею сыграть со «Спортингом». Перелом не причиняет ему большого дискомфорта, он сыграл со «Спартаком» и готовится к предстоящему матчу. Ему просто будет наложена повязка, которая фиксирует пальцы, и он будет готов играть».

Напомним, Игнашевич отыграл с переломом пальца, полученным еще во встрече против «Амкара», весь поединок со «Спартаком».