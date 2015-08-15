РФПЛ. «Краснодар» прервал победную серию «Зенита», выведя ЦСКА в лидеры чемпионата

«Зенит» уступил «Краснодару» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 0:2 – «быки» забили по голу в каждом из игровых отрезков поединка, отличились Рагнар Сигурдссон, переправивший мяч в сетку ворот Юрия Лодыгина головой после розыгрыша штрафного, и Рикардо Лаборде.

Отметим, что этот результат прервал четырехматчевую победную серию питерцев, а также позволил московскому ЦСКА единолично возглавить турнирную таблицу Премьер-лиги.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Сигурдссон, 26. 0:2 – Лаборде, 50.

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Нету, Гарай, Смольников (Долгов, 81), Витсель, Хави Гарсия, Данни (Кришито, 81), Шатов, Дзюба (Файзулин, 57), Халк.

«Краснодар»: Дикань, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Страндберг, Мамаев (Ари, 64), Газинский, Быстров (Вандерсон, 81), Лаборде (Ахмедов, 61), Смолов.

Предупреждения: Сигурдссон, 38. Мамаев, 62. Быстров, 75.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)