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    • РФПЛ. «Краснодар» прервал победную серию «Зенита», выведя ЦСКА в лидеры чемпионата

    РФПЛ. «Краснодар» прервал победную серию «Зенита», выведя ЦСКА в лидеры чемпионата

    «Зенит» уступил «Краснодару» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу.

    Встреча завершилась со счетом 0:2 – «быки» забили по голу в каждом из игровых отрезков поединка, отличились Рагнар Сигурдссон, переправивший мяч в сетку ворот Юрия Лодыгина головой после розыгрыша штрафного, и Рикардо Лаборде.

    Отметим, что этот результат прервал четырехматчевую победную серию питерцев, а также позволил московскому ЦСКА единолично возглавить турнирную таблицу Премьер-лиги.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Сигурдссон, 26. 0:2 – Лаборде, 50.

    «Зенит»: Лодыгин, Анюков, Нету, Гарай, Смольников (Долгов, 81), Витсель, Хави Гарсия, Данни (Кришито, 81), Шатов, Дзюба (Файзулин, 57), Халк.

    «Краснодар»: Дикань, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Страндберг, Мамаев (Ари, 64), Газинский, Быстров (Вандерсон, 81), Лаборде (Ахмедов, 61), Смолов.

    Предупреждения: Сигурдссон, 38. Мамаев, 62. Быстров, 75.

    Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2015 18:13
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    Комментарии (119)
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    FanFutbola23Rus
    1439671855
    Тупо результат волновал. Как бы знаю что на Евро-Арене что Зеня что МСК ЦСКА отсосут в очередной раз, это всеголишь доказывает что рфпЛ - дно. Быкам в очередной раз респект
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    roman230582
    1439672594
    Бывает
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    Nanonoko
    1439674058
    ДОГОВОРНЯК!
    Ответить
    Spark333
    1439688091
    Бомжатину поджарили как следует!!!
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    Zeek47
    1439715896
    с**и зенитушка с**и!
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    Каратель
    1439730166
    чпокнули быки зинаиду!!!респект!!!
    Ответить
    petrucho-spb
    1439799076
    Худший матч за всю историю.Очень похожая игра была с Тереком в том году.Заслуги особой у Краснодара не вижу,но то что смогли перекрыть атаку это плюс Краснодару!!! Такой футбол нам не нужен.Вот матч спама и цска был яркий и интересный даже после испанского дерби смотрелся супер!!!Зенит разберёт матч и Воаш смелее!!!
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    petrucho-spb
    1439799994
    Я тоже считаю что все находятся в равных условиях!Боаш хорош плакать и давай уже строй атаку нормальную!!
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    Ris
    1460893616
    )
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    ologreds
    1694997392
    numo439104
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