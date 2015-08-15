Точилин: «Из-за ухода Вальбуэна «Динамо» придется перестраивать игру»

Экс-защитник московского «Динамо» Александр Точилин высказал мнение о том, как на клубе скажется отъезд полузащитника Матье Вальбуэна.

«Однозначно, для «Динамо» это большая потеря, ведь Матье — ключевая фигура, от которой многое зависело на поле. Большая заслуга лежит на плечах французского хавбека в том, что клуб набирал очки на старте сезона. Много говорилось об его отъезде из России, и, на мой взгляд, Кобелев был внутренне к этому готов. Теперь посмотрим, насколько изменится игра москвичей и насколько клубу удастся компенсировать потерю ведущего исполнителя. Надо будет перестраивать схему».

Полностью интервью с Александром Точилиным читайте на «Бомбардир.ру» в ближайшее время.