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    • Точилин: «Из-за ухода Вальбуэна «Динамо» придется перестраивать игру»

    Точилин: «Из-за ухода Вальбуэна «Динамо» придется перестраивать игру»

    Экс-защитник московского «Динамо» Александр Точилин высказал мнение о том, как на клубе скажется отъезд полузащитника Матье Вальбуэна.

    «Однозначно, для «Динамо» это большая потеря, ведь Матье — ключевая фигура, от которой многое зависело на поле. Большая заслуга лежит на плечах французского хавбека в том, что клуб набирал очки на старте сезона. Много говорилось об его отъезде из России, и, на мой взгляд, Кобелев был внутренне к этому готов. Теперь посмотрим, насколько изменится игра москвичей и насколько клубу удастся компенсировать потерю ведущего исполнителя. Надо будет перестраивать схему».

    Полностью интервью с Александром Точилиным читайте на «Бомбардир.ру» в ближайшее время.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2015 14:58
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