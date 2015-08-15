Сафонов: «Зенит» на классе обыграет «Краснодар»

Известный российский футбольный агент Алексей Сафонов сделал прогноз на предстоящий матч 5-го тура премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

«Краснодар» не очень впечатляет в этом сезоне, год назад они выглядели лучше. Плюс у них борьба на два фронта, Лига Европы тоже солидно сил отнимает. Петербургский клуб просто на классе добьется успеха. Команда Виллаш-Боаша уже научена, что нельзя терять очки в противостоянии с конкурентами».

Напомним, матч «Зенит» – «Краснодар» состоится 15 августа, начало – в 16:30 по московскому времени. Наш портал проведет текстовую и видеотрансляцию этой встречи.

Полностью прогнозы Алексея Сафонова на матчи 5-го тура премьер-лиги смотрите ЗДЕСЬ.