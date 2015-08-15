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    Сафонов: «Зенит» на классе обыграет «Краснодар»

    Известный российский футбольный агент Алексей Сафонов сделал прогноз на предстоящий матч 5-го тура премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

    «Краснодар» не очень впечатляет в этом сезоне, год назад они выглядели лучше. Плюс у них борьба на два фронта, Лига Европы тоже солидно сил отнимает. Петербургский клуб просто на классе добьется успеха. Команда Виллаш-Боаша уже научена, что нельзя терять очки в противостоянии с конкурентами».

    Напомним, матч «Зенит» – «Краснодар» состоится 15 августа, начало – в 16:30 по московскому времени. Наш портал проведет текстовую и видеотрансляцию этой встречи.

    Полностью прогнозы Алексея Сафонова на матчи 5-го тура премьер-лиги смотрите ЗДЕСЬ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2015 12:44
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Krasnodar 123
    1439652362
    Товарищ Сафонов на каком классе Зенит добьется успеха. Вы милок Жалкий и ничтожный человечишко если даете такие прогнозы
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    Красно-белый
    1439652396
    прогноз не удался :)
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    АКМ74
    1439656999
    г-н Сафонов не угадал ни одного исхода из трех сыгранных...как говорится - пальцем в небо потыкал
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    ologreds
    1694997394
    numo439077
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