«Милан» возобновил переговоры по трансферу Витселя

«Милан» не оставляет надежд приобрести полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Как сообщает Calciomercato, на днях итальянский клуб возобновил переговоры с представителями 26-летнего бельгийца и сине-бело-голубых, но официального предложения пока не делал.

По данным портала, «Милан» попытается приобрести Витселя в конце летнего трансферного окна, когда цена хавбека может снизиться. Отмечается, что из борьбы за Витселя выбыл «Ювентус».

Ранее стало известно, что «Зенит» требует за игрока 35 миллионов евро, тогда как «Милан» готов заплатить 25 миллионов плюс 5 миллионов в виде бонусов.

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