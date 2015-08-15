Видеотрансляция матча «Зенит» - «Краснодар» - на «Бомбардире»

Вчера ЦСКА и «Спартак» выдали фееричное представление, а сегодня у «Зенита» есть возможность не только продемонстрировать такой же зрелищный футбол, но и вернуть себе первую строчку турнирной таблицы. В гости к питерцам пожалует «Краснодар», обитающий в середине таблицы, который к тому же играет на два фронта. Матч начнется в 16:30.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» - «Краснодар». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 16:30, не пропустите!